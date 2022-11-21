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Tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 3 ölü (5)

DHA

Tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 3 ölü (5)


CENAZELER TESLİM EDİLDİ, MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Amasya´nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş´ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nde organizatör olarak görev yapan Özgür Karataş´ın cenazesi, Samsun´un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu´nun İstanbul´da, Tolga Güleryüz´ün ise İzmir´de toprağa verileceği öğrenildi. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci´nin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (DHA)
Tayfur KARA/AMASYA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Tayfur KARA/
2022-11-21 15:05:41

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