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3 tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu'

DHA

3 tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu'


Tayfur KARASerap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş'ın (32) hayatını kaybettiği kazada; TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş'ın (28), tespit tutanağına göre, 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı savcılık ifadesinde ise tutuklu Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Öte yandan kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
'TAM KUSURLU' ÇIKTI
Aykut Bektaş'ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde ise fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı savcılık ifadesinde Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı" dediği öğrenildi. Kaza sırasında TIR'ın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özgür Ayaz'ın yüz kemiğinde darbeye bağlı hasar oluştuğu, Uğur Şalvarcıoğlu'nun ise akciğerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Ayaz ile Şalvarcıoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Ceyhun Fersoy'un da tendonundaki problem nedeniyle ortopedi servisinde, Burak Gülçebi'nin ise göğüs cerrahi servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi.
Öte yandan Özgür Karataş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Samsun'da Kıranköy Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Tolga Güleryüz İzmir'de, Burak Topçu ise İstanbul'da toprağa verilecek.
YARALI KURTULAN FERSOY'DAN, GÜLERYÜZ'E VEDA
Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Fersoy, paylaşımında, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil... 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın... Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı... Canım arkadaşım, dostum... Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım... Seni asla ama asla unutmayacağım... Bunları yazarken hala inanamıyorum... Çok seviyorum seni ama çok..." dedi. 
Fersoy, yakın dostunun cenaze törenine ilişkin yaptığı diğer paylaşımda ise "Canım arkadaşım affet beni, bu halde izin çıkmadı seni son kez uğurlamaya...En yakın zamanda yanında olacağım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Tayfur KARA, Serap Şerife KARA
2022-11-22 09:51:31

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