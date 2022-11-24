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Öğretmenler Günü hediyeleri SMA hastası Elanur'a

DHA

Öğretmenler Günü hediyeleri SMA hastası Elanur'a


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da sınıf öğretmeni Ayfer Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisine alınacak hediyelerin ücretlerinin, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Elanur Aydoğdu'ya (3) bağışlanmasını istedi. Öğrenci ve velilerce toplanan 700 lira, Elanur için açılan yardım kampanyası hesabına yatırıldı.
Kentteki Fatih İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ayfer Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde farkındalık oluşturmak isteyip, iletişime geçtiği velilerden, kendisine alınacak hediyelerin ücretlerini, Hamamözü ilçesinde yaşayan Hayrettin-Esmehan Aydoğdu çiftinin SMA Tip-1 hastası çocukları Elanur´a bağışlanmasını istedi. İstek üzerine kolları sıvayan veliler, kendi aralarında topladıkları 700 lirayı Elanur için açılan yardım kampanyası hesabına yatırdı. Kampanyaya harçlıklarıyla destek veren öğrenciler de bağış farkındalığına ilişkin derste sürpriz yaptığı öğretmen Ünal´a, üzerine `Sevgili öğretmenim Ayfer Ünal, öğretmenler gününüz kutlu olsun´ yazılı tablo takdim etti.  
'DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR'
Sınıfta öğrencilerin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan öğretmen Ayfer Ünal, "Bu şekilde bir hediye o kadar güzel, o kadar duygusal, o kadar anlamlı ki benim için, çok mutlu oldum. Velilerime çok teşekkür ediyorum. Cana can katmışlar ve bu olaya beni de vesile etmişler. Hepsiyle gurur duyuyorum; paylaşmak güzel. Umarım bu çok güzel bir örnek olur. Öğretmenlere özellikle böyle günlerde bu tarz hediyeler verilirse bugün bizim günümüz çok anlamlı hale gelir. Damlaya damlaya göl olur, biriktikçe çoğalır ve can olmaya, kan olmaya o çocuklarımıza devam ederiz" dedi.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de sınıfı ziyaret ederek, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik etti.
'ELANUR İÇİN DUA EDİYORUZ'
Elanur için dua ettiklerini söyleyen öğrencilerden Hayrunisa Kaya (7), "Öğretmenimize hediye almak yerine öğretmenler gününde SMA hastası olan Elanur´a bağış yaptık. İnşallah iyileşir onun için dua edeceğiz" derken, Öğrenci Gülce Yücel de SMA hastası Elanur'un bir an önce sağlığına kavuşup, iyileşmesi temennisinde bulundu.
'KIZIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'
Kızı Elanur için yapılan kampanya karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen anne Esmehan Aydoğdu ise "Öğretmenimize, öğrenci ve velilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kampanyamız şu anda yüzde 6. Bir an önce kızımın kampanyasının yüzde 100 olup tedavisine ulaşmasını istiyorum. Biz kızımızı kaybetmek istemiyoruz. Elanur´umuzun tek hakkı Dubai´de kaldı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2022-11-24 11:14:31

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