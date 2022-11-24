Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Erdoğan: Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. DHA-Gündem Türkiye-Amasya

2022-11-24 15:07:18



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