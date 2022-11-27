Çakmak doldurulurken patladı; o anlar kamerada

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Şerife Serap KARA/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde esnaf Tayyip Akgül'ün (28) gaz dolumu yaptığı çakmak patlayarak alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taşova ilçesi Sanayi Mahallesi'nde lokanta işleten Tayyip Akgül, dün akşam saatlerinde müşterisinin isteği üzerine çakmağına gaz doldurmak istedi. Dolum sırasında çakmak aniden patlayarak, alev aldı. Akgül'ün saç ve sakallarında hafif yanıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Şerife Serap KARA

2022-11-27 11:49:56



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