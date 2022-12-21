Amasya´da kontrplak fabrikasında yangın

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Sinan HARMANCI/TAŞOAVA (Amasya), (DHA) - AMASYA´nın Taşova ilçesinde bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğu Mahallesi´ndeki bir kontrplak fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülen yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI

2022-12-21 17:44:40



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