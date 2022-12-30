İğne olduktan sonra fenalaşan Melis'in ölümüne çifte soruşturma



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşan Melis Kıymet (7) hayatını kaybetti. Melis'in ölümünde ihmal iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle sabah saatlerinde ailesi tarafından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet´e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Kısa süre sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı.

Küçük Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Morg önünde bekleyen Nuran Zehra Kıymet, "Melis yavrum yok artık, öldürdüler çocuğumu. Benim bir tane yavrum yok artık, benim yavrumu delik deşik ettiler" diye gözyaşı döktü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Amasya Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Aralık 2022 günü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan bir olayda, 7 yaşındaki çocuğumuzun yapılan tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiği iddia edilmiştir. Yaşanan şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2022-12-30 17:56:25



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