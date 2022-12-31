İğne yapıldıktan sonra fenalaşıp ölen Melis toprağa verildi

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden Melis Kıymet (7) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle dün sabah, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Daha sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Melis'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Hattat Hamdullah Efendi Camii'ne getirildi. Nuran Zehra Kıymet kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Çağlar Kıymet'in ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenaze namazının ardından Melis Kıymet, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2022-12-31 15:25:29



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