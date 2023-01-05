İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis´in sınıfında hüzün



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden Melis Kıymet (7), sınıfında anıldı. Arkadaşları, sırasını çiçeklerle süslediği Melis için gözyaşı döktü.

Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, 30 Ocak 2022´de boğaz ağrısı şikayetiyle, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Bir süre sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Melis'in cenazesi, otopsisi sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SIRASI ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatılan Melis Kıymet için okulu Serdar Zeren İlkokulu 2/C sınıfında anma programı düzenlendi. Programda sınıf öğretmeni Aysun Bütüner, rehber öğretmen eşliğinde çocukları, Melis´in vefatı ile ilgili bilgilendirdi. Arkadaşları, sırasını çiçeklerle süslediği Melis için gözyaşı döktü.

`ONU CENNETE GÖNDERDİK´

Duygusal anların yaşandığı sınıfta öğrencilere seslenen öğretmen Aysun Bütüner, "Çocuklar biliyorsunuz, bundan sonra Melis arkadaşınız aramızda olamayacak; onu kaybettik. Melis arkadaşımızı, çok güzel bir yere, cennete gönderdik. Onu hep böyle güzel okuması ve gülen gözleriyle hatırlayacağız. Ona dua edin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-01-05 11:15:29



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