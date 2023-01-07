Haluk Levent´ten 4´üncü kattan düşen İrem´e destek 



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da 4 yıl önce, 4 katlı binanın terasından düşen, boyundan aşağısı felç olup, yatağa bağımlı kalan İrem Geçici (17) için ailesi, özel bir klinikte ileri seviyede fizik tedavi uygulanması için yardım kampanyası başlattı. Ailesinin maddi imkanı bulunmayan İrem´in sosyal medyadan, "Haluk Abi şu hayatta tek bir isteğim var, ellerimi kullanıp yemek yemek istiyorum" mesajı yolladığı Haluk Levent de "İrem´e hayat olalım" sözleriyle kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Amasya´da 4 yıl önce 4 katlı bir binanın terasından düşen İrem Geçici, boyundan aşağısı felç oldu, yatağa bağımlı kaldı. Tedavi süreci devam eden İrem için ailesi özel bir klinikte ileri seviyede fizik tedavi uygulanması için yardım kampanyası başlattı. İrem, sosyal medyadan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu Haluk Levent´e "Haluk Abi şu hayatta tek bir isteğim var, ellerimi kullanıp yemek yemek istiyorum" mesajı yolladı. Mesaja karşılık veren Levent, "İrem´e hayat olalım" çağrısı ile yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı.

`SAĞ OLSUN HALUK LEVENT SESİMİZİ DUYDU´

Kızının tedavi kampanyası için sanatçı Haluk Levent´in destek olduğunu belirten İrfan Geçici, "Şükürler olsun, doktorlarımızın sayesinde kollarını hareket ettirmeye başladı. Vücudunda hiç his yoktu ama şu anda göbeğine kadar hissetmeye başladı. Uzun bir tedavi sürecinden sonra parmaklarında his var, sadece güç kaybı olduğunu ve uzun tedavilerle yerine gelebilir, parmakları kuvvetlenebilir dediler. Devlet hastanelerinde uzun süre tedavi mümkün değil. Hastanelerde 2 ay tedavi olup gönderiyorlar. Onun için özel bir klinikte tedavi görmesi lazım. Maddi acıdan zor bir durumdayız. Mülküm, arabam, evim yok ki satıp tedavi yaptırmaya gidelim. O yüzden bir kampanya başlattık. Kampanyamızı herkese duyurmaya çalıştık, çalmadığımız kapı kalmadı. Sağ olsun Haluk Levent´e sesimizi duydu ve bize ulaşıp yardım edeceğini söyledi. Onun sayesinde kampanya ilerledi" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent´e sesini duyduğu için teşekkür eden İrem Geçici ise "Lütfen sesimi duyun. Eskisi gibi yemek yiyip kalem tutabilmek istiyorum. Haluk Levent´e çok teşekkür ediyorum. Onunla karşılaşmak istiyorum ve onu çok seviyorum. İyileşip onunla şarkı söylemek istiyorum´ diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-01-07 10:36:17



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