Amasya´da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Şerife Serap KARA/TAŞOVA, (Amasya), (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Ciptekilerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Erzurum'a gittiği belirtildi.
Kaza, sabaha karşı Taşova-Amasya D100 kara yolu Ladik yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. İstanbul´dan Erzurum´a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanların içinde bulunduğu Fuat Kavcı (32) yönetimindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esen Sekmen'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nezaket Kavcı (67) ise ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Şerife Serap KARA
2023-01-17 11:47:54
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