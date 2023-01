Bakan Karaismailoğlu: 2023 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak

Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 yılı, 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacaktır. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dünyayı, Türkiye'ye bağlıyoruz" dedi.

İran sınırından Bulgaristan'a kadar ulaşımda konforu artıracağı belirtilen, Amasya Merzifon sınırlarındaki Badal Tüneli ve bağlantı yolları projesi, tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla hizmete açtığı törende konuştu. Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Badal Tüneli'nin, Türkiye transit kara yolu güzergahında önemli geçiş noktası oluşturduğunu belirterek, "2023 yılı, 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacaktır. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dünyayı, Türkiye'ye bağlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Pazar günü de ülkemizin önemli projelerinden biri olan; İstanbul'da 34 kilometre uzunluğa sahip, Türkiye'nin en hızlı metrosunu Kağıthane'den dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı'na bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

'ESERLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

Tünelin önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Coğrafi konumuyla kuzeygüney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan güzel Amasya'mız, doğubatı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar kateden kuzey hattında önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle Amasya'nın hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımları büyük önem taşıyor. Biz de Amasya'nın potansiyelinden en doğru biçimde yararlanabilmesi, daha da gelişmesi için projelerimize ve eserlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Kuzey TETEK Hattı'nın 115,1 kilometrelik bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon yolu üzerinde Badal Tüneli projesini hayata geçirdik" dedi.

Badal Tüneli'nin, çift tüplü olarak hizmet vereceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bağlantı yollarıyla birlikte Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamında ayrıca toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkmış trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır" diye konuştu.

'YENİ ATILIMLARA İLHAM VERECEK'

Projede emeğe geçenlere teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, "Güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bölgesinin en önemli ulaşım yatırımlarından Badal Tüneli, gelecek nesillerimize ve yeni atılımlara ilham verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz için Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi başarıyla tamamlayan yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi. DHA-Politika Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

