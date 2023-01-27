Kayınvalideleri ölen damatlardan sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişimi kamerada

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) -AMASYA´da acil serviste diyaliz hastası Güler K.´nın (63) hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye gelen 2 damadı, sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Elindeki bıçakla masaları tekmeleyen damatlar, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Diyaliz Hastası Güler K. (63) durumu ağırlaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedaviye alınan Güler K., kurtarılamadı. Güler K.´nın öldüğü haberini alan damatları Emrah D. (35) ve Arapoğlu D. (21) hastaneye geldi. Kayınvalideleriyle yeteri kadar ilgilenilmediğini öne süren damatlar, bağırdığı sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Damatlardan biri elinde bıçakla sağlık çalışanın üzerine yürürken, diğeri ise servisteki masaları tekmeledi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası, gözaltına alınan damatlar, sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan hastanede yaşanan gerginlik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarıyla tartışan damatlardan birinin koşarak elindeki bıçağı savurduğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-01-27 16:06:12



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