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1,5 milyon liralık 'ÖTV muafiyetli araç' vurgunu: 5 gözaltı

DHA

1,5 milyon liralık 'ÖTV muafiyetli araç' vurgunu: 5 gözaltı


Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA merkezli 3 ilde, sahte ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyerek 1 milyon 585 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Amasya'da yaşayan Bahattin İ., 9 Ocak'ta, ÖTV muafiyetli araç satın almak için sosyal medyadan tanışıp, araç filosuna ait internet sitesi bulunan kişinin hesabına 400 bin TL yolladı. Para gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan Bahattin İ., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, Düzce ve Şanlıurfa'da da aynı yöntem ile dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Şüphelilerin, araç filo bayilerini taklit ederek internet sitesi kurdukları, yabancı uyruklu kişilerin ismi ile çıkarılmış mobil hatlar üzerinden irtibata geçtikleri ve sahte ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi
LÜKS HAYAT YAŞIYORLARMIŞ
Kimlikleri saptanan ve ülke genelinde toplam 1 milyon 585 bin liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için Amasya merkezli İstanbul ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda Tufan Eray A., Hüseyin E., İrem T., Habip T. ve Raif Uğur T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 telefon, 18 SIM kart, 12 SIM kart kutusu, 11 USB bellek, 25 banka kartı, yaklaşık 11 bin euro, 10 ziynet eşyası, 42 uyuşturucu hap niteliği taşıyan madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde ettikleri kazançla lüks yaşam sürdükleri de tespit edilen şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-01-30 12:33:48

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