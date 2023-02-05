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Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü

DHA

Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü


Sinan HARMANCI-Şerife Serap KARA/TAŞOVA(Amasya),(DHA)AMASYA'nın Taşova ilçesinde sünnet düğününe katılan Murat Kurt (28), K.K.'nin (17) ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla başından vurularak hayatını kaybetti. 
Olay, dün akşam saatlerinde Gemibükü köyünde meydana geldi. Köyde yakınının sünnet düğününe katılan Murat Kurt, havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen K.K.'nin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi ile yere yığıldı. İhbarla gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan evli, iki çocuk babası olan Murat Kurt'un sünnet düğünde eğlendiği anları, sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI-Şerife Serap KARA
2023-02-05 15:08:41

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