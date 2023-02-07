Liselilerin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri seferberlik ilan edip üretmiş oldukları 54 bin ekmeği Gaziantep ve Malatya´ya yolladı. Tüm Türkiye´yi yasa boğan depremin ardından öğrenci ve öğretmenler kolları sıvayıp gönüllü olarak okullarındaki Ekmek Üretim Atölyesinde çalıştı.

Okul Müdürü Yusuf Menç,"Öğrencilerimizle birlikte deprem haberinden sonra ekmek üreterek bölgedeki vatandaşlarımıza yardım kararı aldık. 24 saatte tüm personelimiz entegre fırın tesisimizde ekmek üretimine devam ediyorlar. Dün itibariyle 14 bin ekmek Gaziantep Nurdağı bölgesine ulaştırdık. Bugün itibari ile toplam 40 bin ekmeği yola çıkaracağız. Bu ekmekleri de Gaziantep ve Malatya´ya göndereceğiz. Ekmek üretimimize devam ederek, bölgeye ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA

2023-02-07 15:17:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.