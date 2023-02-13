Gaziantep´te depremi yaşadı, Ege'yi Amasya´da dünyaya getirdi



Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)GAZİANTEP´te, depremde evleri yıkılan 9 aylık hamile Ebru Beyaztaş (20), Amasya´daki hastanede sezaryenle ikinci çocuğu Abdullah Ege'yi dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depreme Gaziantep´te yakalanan 9 aylık hamile Ebru Beyaztaş ile eşi Barış Beyaztaş ve 14 aylık oğlu Emirhan Beyaztaş, sağ kurtuldu. Bir süre Gaziantep´te kalan aile, Ebru Beyaztaş'ın doğum sancılarının başlamasıyla deprem riskinin olmadığı şehirde doğum kararı aldı. Amasya´ya kendi imkanlarıyla gelen aile, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gitti. Ebru Beyaztaş, sezaryenle doğum yaptı. Bebeğe Abdullah Ege ismi verildi.

Ebru Beyaztaş, depremde yaşadıklarını anlatarak, "Depreme uykuda yakalandık, çok korktuk. Hiç kıpırdayamadık. Sallantı bitene kadar dışarı çıkmadık, sonrasında kendimizi dışarı attık. Direkt arabaya bindik, bir daha da eve gitmedik. Bir süre Gaziantep'te kaldıktan sonra hamileliğimin son zamanlarıydı, sancım da başlayınca 'Uzak bir şehre gidelim, orada kalalım, hastane sıkıntımız ve deprem korkumuz olmasın' istedik. Onun için buraya geldik. Burada doğum yaptım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA

2023-02-13 14:56:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.