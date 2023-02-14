Amasyalı akranlarından depremzedelere oyuncak



Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan kampanya kapsamında okulda toplanan oyuncaklar, deprem bölgesine gönderilecek.

Depremzede çocuklar için harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'oyuncak' kampanyası başlattı. Kent merkezi ile ilçelerden toplanan oyuncaklar, okulda bir araya getirildi. Çocukların da destek verdiği kampanyada, çeşitli oyuncaklar ile eğitim materyali toplandı. Çocuklar, kendi elleri ile oyuncakları kolilere yerleştirdi. Deprem bölgesi için gönüllü ekiplerin kurulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Keskiner, "Türkiye genelinde çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenlerimiz, gönüllü olarak psikolojik destek ekibi kurdu. 10 ilde görevlendirilen öğretmenlerimiz görev yerlerine ulaştı. Bizden oyuncak ile eğitim materyali istediler. Toplama alanı olarak ise il merkezindeki 65 bin dev öğrenci sevgi anaokulu belirlendi. Tüm ilçelerde de benzer toplama merkezleri oluşturuldu. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz diğer vatandaşlarımız çok büyük destek verdi. Buralarda toplanan oyuncak ve eğitim materyalleri, 10 ile ve buralarda görevlendirilen öğretmenlerimize ulaştırılacak" dedi.

Oyuncakların toplandığı okula oyuncak getiren Bera Yeşilyurt (7), "En sevdiğim oyuncaklarımı depremzede arkadaşlarıma hediye ettim. Geçmiş olsun, onları seviyorum" diye konuştu. Oyuncağını koliye yerleştiren Deha Doruk Karakaş (7) ise "Arkadaşlarıma oynamaları için oyuncak gönderiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA

2023-02-14 15:54:16



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