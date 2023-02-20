İtfaiyeciler kurtardıkları 10 yaşındaki Erdem'i görüntülü aradı

Şerife Serap KARA/SULUOVA (Amasya), (DHA)AMASYA´nın Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, Malatya'da enkazdan çıkardıkları 10 yaşındaki Erdem Yılmaz ve annesini görüntülü arayıp sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'ya giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 4 katlı binanın enkazında vatandaşlara ulaşabilmek için cansiperane çalışan ekipler, enkazdan 4 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başardı.
Bölgedeki görevlerini tamamlayıp ilçeye dönen itfaiye ekipleri, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile beraber enkaz altından kurtardıkları Erdem Yılmaz ile annesini görüntülü arayıp sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yılmaz ailesi görüntülü olarak görüştüğü Suluova itfaiyesi ekibine, "Allah ne muradınız varsa versin. Kurban olduğum Allah bu acıyı kimseye bir daha yaşatmasın" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Suluova Şerife Serap KARA
2023-02-20 19:31:14
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