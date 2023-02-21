İletişim Başkanlığı: Depremdeki ışımalar, kayaçlardaki minerallerle ilgili



Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)İLETİŞİM Başkanlığı'nca "Depremde gözlemlenen parlak ışımalar, kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir" açıklaması yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan '19-20 Şubat Dezenformasyon Bülteni' ile deprem sırasında görülen ışımalar, devletin afetzedelere yaptığı 10 bin TL´lik yardımlara haciz konulduğu, TOKİ´nin Konya'da yaptığı evlerin boş durduğu, depremin ardından askerin sokakta olmadığı, Kızılay´ın yardım kolilerinin açılarak içindeki malzemelerin Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildiği iddialarına cevap verildi.

Bültende, deprem sırasında görülen ışımalara ilişkin, "Ülkemizde meydana gelen depremler sırasında görülen kısa süreli ışımalar, afet sonrası birçok komplo teorisi ve dezenformasyona konu olmuştur. Birçok kez bu ışıkların depremler oluşturan bir sistemin işareti olduğu iddia edilmiştir. Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar, kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir" denildi.

'TÜM İCRA TALEPLERİ DURDURULDU'

Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin liralık nakdi yardıma vergi dairelerince haciz konulduğu iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Vergi daireleri, depremin yaşandığı günden bu yana kamu alacaklarının tahsili için hiçbir haciz uygulaması yapmamıştır. Ayrıca 8 Şubat 2023 tarihli, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi daireleri tarafından yapılanlar dahil tüm icra takipleri durdurulmuştur. Deprem tarihinden sonra herhangi bir şekilde haciz yapılmadığı için daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz işlemi, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmemektedir" açıklaması yapıldı.

'TAŞINMAZLARIN TASARRUFU KONUT SAHİPLERİNE AİT'

TOKİ'nin Konya'da inşa ettiği evlerin boş durduğu ve depremzedelerin yerleştirilebileceği iddiasının da dezenformasyon olduğu belirtilerek, "Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Dedemli Mahallesi'nde Bozkır Barajı'nın inşası sebebiyle mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde TOKİ tarafından 428 adet konut yapılmış ve 4 Eylül 2021'de çekilişle hak sahiplerine verilmiştir. İlgili konutların özel mülkiyet olması sebebiyle, taşınmazların tasarrufu konut sahiplerine aittir. Bölgede AFAD koordinasyonuyla herhangi bir tahsis söz konusu olmamakla birlikte; mahalle sakinleri şahsi tasarruflarıyla şu anda yaklaşık 70 konutu depremzedeler için tahsis etmiştir" denildi.

'2'NCİ ORDU SAAT 06.00'DA ARAMA KURTARMAYA BAŞLADI'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden depremin ardından rapor istenilip, İnsani Yardım Tugayı´na `hazır ol´ emri verildiği kaydedilerek, "Saat 06.00 itibarıyla de 2'nci Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır" açıklaması yapıldı.

Bültende ayrıca "Kızılay'ın yardım kolileri açılıp, içindeki malzemeler Suriyeli Derneğin kolilerine yerleştirildi iddiası gerçek dışıdır. 26 Eylül 2020'ye ait görüntüler, manipüle edilmiştir. Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleştirmiştir. Görüntüler bu çalışmalar sırasında kaydedilmiştir. Pandemi döneminde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçı, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. İddiaya konu görüntüler, bu bağışların Kızılay kolilerine aktarılması sırasında kaydedilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya Kaan ULU

2023-02-21 11:58:28



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