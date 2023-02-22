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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede Ali Kerem'e doğum günü sürprizi

DHA

Depremzede Ali Kerem'e doğum günü sürprizi


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)ADIYAMAN´da depremde evleri yıkılınca ailesiyle birlikte Amasya'da yurda yerleştirilen Ali Kerem Balcı'ya (10) doğum günü sürprizi yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da evleri yıkılan Celal Balcı, eşi Semiha, çocukları Ali Kerem ve Abdurrahman Balcı (8) Amasya Sultan Bayezid KYK yurduna yerleştirildi. Doğum günü olan Ali Kerem Balcı'nın yeni yaşı da burada kutlandı. Amasya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan kutlamaya Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Toplum Destekli polisler de katıldı. Gençlik Merkezi Gönüllüleri yurt yemekhanesini balonlarla süsledi. Doğum gününün kutlanacağından habersiz yemekhanede oturan Ali Kerem, sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Yeni arkadaşlarıyla birlikte dilek tutup pastasının mumlarını üfleyen Ali Kerem Balcı, "10 yaşındayım. Bu en güzel doğum günümdü, teşekkür ediyorum. Herkesi çok seviyorum, çok güzel bir doğum günü partisiydi" dedi.
AMAÇ, DEPREMİN ETKİSİNDEN UZAKLAŞTIRMAK
Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "Sultan Bayezid yurdumuzda depremzede vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Misafir ettiğimiz toplam 81 ailemiz var. Ailelerimiz içerisinde ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyesinde öğrencilerimiz mevcut. Yurt idaresi olarak arkadaşlarımız doğum günü olan çocuklarımızı tespit etti. Depremden ciddi şekilde etkilenen ve mağdur olan çocuklarımıza bir nebze de olsa neşe katmak ve depremin etkisinden uzaklaştırmak amacıyla bugün sürpriz bir doğum günü yaptılar. Onlar bizim misafirlerimiz, başımızın taçları. Elimizden geldiğince onlara yardım noktasında ne yapılması gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA
2023-02-22 10:32:04

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