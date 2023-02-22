Nikaha günler kala Kahramanmaraş´ta depreme yakalanan çift, Amasya´da dünyaevine girdi



Şerife Serap KARA/SULUOVA (Amasya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta nikahlarına sayılı günler kala meydana gelen depremlerde evleri hasar görünce Amasya'ya akrabalarının yanına gelen Ali Kara (27) ile Fatma Demir (24), burada dünya evine girdi.

Kahramanmaraş'ta nikahlarına sayılı günler kala depreme yakalanan Ali Kara ve Fatma Demir, evlerinin hasar görmesi nedeniyle Amasya'nın Suluova ilçesindeki akrabalarının yanına yerleşti. Çiftin nikahlarını bugün Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok kıydı.

Deprem nedeniyle buruk sevinç yaşadığını söyleyen Ali Kara, "Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Deprem anında tek katlı müstakil evimizdeydik. Ailemizde can kaybı yok ama arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız hayatını kaybetti. 12 Şubat'a nikah tarihi almıştık. Deprem olunca nikahımız iptal oldu. Suluova´da ablam ve eniştem var. Onların yanına, buraya geldik. Nikahımızı da burada kıydık" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "İlçemize deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizin mutluluğunu beraber yaşadık. Bu kadar hüzünlü günlerin ardından insanların özel anına tanıklık etmek ve nikah akdini yapmak beni de memnun etti. Allah onlara, bizlere ve ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, yolları bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Suluova Şerife Serap KARA

2023-02-22 15:33:06



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