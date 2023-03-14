Amasya´da 57 köy yolu ulaşıma kapandı

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerde 57 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Özellikle 112'den gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların bulunduğu bölgelere öncelik veriliyor.

Öte yandan, kar yağışının sürdüğü bölgede ekipler mağduriyet yaşanmaması için çaba gösteriyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA

2023-03-14 11:15:36



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