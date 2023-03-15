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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da 160 yıllık geleneğe deprem nedeniyle ara verildi

DHA

Amasya'da 160 yıllık geleneğe deprem nedeniyle ara verildi


Şerife Serap KARASinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, ramazan ayında tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren 160 yıllık belediye bandosu, bu yıl depremler nedeniyle geleneğe ara verdi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan büyük yıkım nedeniyle Ramazan ayı boyunca belediye bandosunun müzik çalmayacağını ifade ederek, "İftar ve gece sahurda olan top atışlarımıza devam edeceğiz. Ancak iftar öncesindeki 160 yıllık konser geleneğimizi bu yıl yapmama kararı aldık. Depremzedelere saygı, memleketimize sevgi ve Amasya'mıza sadakat olarak bu sene bandomuz gece çalmayacak" dedi.
Son 4 yıldır ramazan aylarında ve dini bayram günlerinde halkın bütçesine destek olmak için su ücreti almadıklarını da söyleyen Sarı, "Ramazanda 40 gün, Kurbanda ise 30 gün su ücreti almıyoruz. Ramazanın 1'inci gününden son bitişiyle beraber 10 gün daha su ücreti almıyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı'nın 1'inci günü ve Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü de dahil olmak kaydıyla 33 gün olmak üzere toplamda 78 gün su ücreti almayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA
2023-03-15 14:14:03

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