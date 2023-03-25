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AK Parti´li Turan: HDP´ye öz güven vermeselerdi `Öcalan´a özgürlük´ diyemezlerdi

DHA

AK Parti´li Turan: HDP´ye öz güven vermeselerdi `Öcalan´a özgürlük´ diyemezlerdi


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Eğer 6´lı masa HDP´ye öz güven vermeseydi binde 1 oyu olanlara cumhurbaşkanlık, bakanlık vadettiği gibi HDP´ye de benzer öz güven vaatleri vermeseydi ile Öcalan için yeniden özgürlük dönemi diyemezlerdi" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 14 Mayıs'ta yapılacak 28´inci dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Amasya İl Başkanlığı tarafından 22 Haziran Spor Salonu'nda yapılan aday adayları temayül yoklamasına katıldı. Burada konuşan Turan, 6´lı masayı eleştirdi. Bülent Turan, "Daha dün bir selam ile Anadolu ayağa kalkar diyenlerin bugün nasıl istifalarla karşı karşıya kaldıklarını hepimiz görüyoruz. Daha dün `başbakan olacağım´ diyen insanların kendi parti guruplarına hakim olamadığını görüyoruz. Daha dün `baraj sorunumuz yoktur´ diyen güya bilge liderlerinin `tek oy kimin acaba, ben verdim, sen verdin´ kavgasına konu olduklarını biliyoruz. O yüzden bu seçimde tarihi dönemeçte yerini tekrar gözden geçirmesinde büyük fayda var. Temel Bey kendine oy verir mi vermez mi bilmiyorum ama Temel Bey´in tabanı kendisine oy vermeyecek. Tabanı, `Ayasofya´yı tekrar müzeye çevireceğiz´ diyenlere oy vermeyecek. O yüzden son çağrımı Amasya´dan Milli Mücadele´nin kentinden tekrar etmek istiyorum. Türkiye´nin büyümesini isteyen, küresel operasyonlara dur demek isteyen, tarihi hatırası ile beraber ayağa kaldırmak isteyen kim varsa tekrar durduğu yeri gözden geçirmesi lazım" diye konuştu.
HDP üzerinden eleştirilerine devam eden Bülent Turan, şu ifadeleri kullandı:
"Dün HDP, `Öcalan için özgürlük dönemi başlıyor´ dedi. HDP, `100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz´ dedi. 6 artı 2 artı 1 diye ifade ettikleri ittifaktan bir tek açıklama, cevap geldi mi? Bu ithamlara cevap vermeyeceksek, bu ağır hakaretlere cevap vermeyeceksek niçin siyaset yapıyoruz. Ben tekrar sözüm ona İslamcı olduğu ifade edilen muhafazakar olduğunu iddia eden, ülkücü olduklarını iddia eden 6´lı masanın mensuplarına sesleniyorum. Bu dile isyan etmeyecekseniz niçin siyaset yapıyorsunuz. Eğer 6´lı masa HDP´ye öz güven vermeseydi binde 1 oyu olanlara cumhurbaşkanlık, bakanlık vaat ettiği gibi HDP´ye de benzer öz güven vaatleri vermeseydi, dün itibarı ile Öcalan için yeniden özgürlük dönemi diyemezlerdi. Bu öz güveni vermeselerdi 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyemezlerdi" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA
2023-03-25 15:33:45

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