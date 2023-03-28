Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emin Orak (78) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Bahçeleriçi Mahallesi Talat Öncel Caddesi'nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 05 AG 430 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Orak'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orak, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-03-28 14:54:33



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