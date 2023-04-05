Gölete uçan hafif ticari araçtaki çift, hayatını kaybetti (2)

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CENAZE NAMAZLARINI İMAM OLAN OĞULLARI KILDIRDI

Samsun'un Atakum ilçesinde 05 ACM 230 plakalı hafif ticari aracın Karakavuk Göleti´ne uçması sonucu hayatını kaybeden emekli imam Yusuf Bulut ve eşi Şahsenem Bulut, memleketleri Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. 2 çocuk sahibi çiftin cenaze namazları Hürriyet Mahallesi´ndeki Kılıçarslan Camii´nde kılındı. Ailesi, yakınları ve komşularının katıldığı cenazede, ciftin namazını ise imam olan oğulları Fatih Bulut kıldırdı. Bulut çifti, namazın ardından Suluova Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Suluova Şerife Serap KARA

2023-04-05 17:46:29



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