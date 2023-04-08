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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen soda yüklü TIR'daki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat yönüne giden Şaban Yıldırım (54) yönetimindeki 60 PB 540 plakalı şişe soda yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, devrildi. Sürüklenen TIR, park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka çaptı, dorsedeki sodalar yola saçıldı. Kazada TIR şoförü Şaban Yıldırım ile yanındaki oğlu Onur Yıldırım (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA

2023-04-08 14:25:55



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