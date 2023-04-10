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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpriz

DHA

Kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpriz


Şerife Serap KARA/AMASYA,(DHA)AMASYA'da Üçler Mahallesi sakinleri, Polis Haftası kapsamında bölgedeki polis merkezini arayarak, kavga ihbarında bulunup, adrese giden ekiplere pastalı kutlama yaptı.
Amasya'nın Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak ile mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178´inci yıl dönümü nedeniyle sürpriz bir kutlama hazırladı. Mahalle halkı, 112'yi arayarak kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese 2 ekip yönlendirildi. Belirtilen adrese giden ekipler, kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Mahalleli, konfetilerle karşılayıp, pasta kestiği polislere pasta ve içecek ikram etti. İkramlar için polis ekipleri, mahalleliye teşekkür etti. İhbarda bulunan mahalle muhtarı Coşan Aylak; "Can ve mal güvenliğini kendi canlarını hiçe sayarak koruyan polislerimizin haftasını kutlamak istedik. Bu şekilde bir sürpriz hazırladık. Tüm polislerimizin haftası kutlu olsun. İyi ki varlar" dedi. (DHA)       DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-04-10 09:43:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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