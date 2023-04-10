İmamoğlu: Bu seçimi, bütün millet için kazanacağız (2)



'BİZ DEMEYE, BİRLİKTE YÖNETMEYE GELİYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nın ardından Yavuz Selim Meydanı'nda kalabalığa seslendi. Burada konuşan İmamoğlu, "Özgürlüğünden taviz vermeyen bir milletiz. 6 siyasi parti bir arada, büyük bir demokrasi yolculuğu. Çeşitliliğimiz ile güzeliz. Burada etnik kökeniyle, kültürüyle, giyimiyle, kuşamıyla farklı insanlarımız var. Bu memleket doğusuyla batısıyla, her yerinden insanıyla, farklılıklarıyla çok güzel. İşte o 6 liderin olduğu masada, Millet İttifakı'nda o farklılığın zenginliğini taşıyoruz. O farklılığın zenginliği ile milletimize hizmet edeceğiz. 'Ben ne dersem, o olur'dan kurtulacağız. Hayatı boyunca 'Ben' diyenden kurtulacağız. Biz demeye, birlikte yönetmeye geliyoruz. Millet İttifakı, vazgeçilmez yolculuğumuzdur. Bu dönem, başka bir dönem. Bu seçim, başka bir seçim. Bu süreçte bölünmeyeceğiz, birleşeceğiz, birlikte kazanacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in yan yana nasıl bir güç yarattığını biliyorum. İstanbul'u sadece 2 partiyle değil; büyük bir konsensüs ile kazandık. Aslında Millet İttifakı'nın temeliyle kazandık. Onun için kazanmayı biliriz. Kazananlar kulübü değişti. Eskiden bir avuç insandı şimdi millet kazanıyor. Milletin dönemi başlıyor" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA

2023-04-10 16:46:30



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