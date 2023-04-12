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AK Parti'li Kurtulmuş: 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir

DHA

AK Parti'li Kurtulmuş: 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir


Enes GEYİKMurat BEKMEZCİEmirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs sadece Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda hangi milletvekillerinin milletvekili olacağının tespiti ve tayini seçimi olmasının çok ötesinde Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirterek, "14 Mayıs Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir. 14 Mayıs sadece Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda hangi milletvekillerinin milletvekili olacağının tespiti ve tayini seçimi olmasının çok ötesinde Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir. Türkiye şimdiye kadar devam etmiş olduğu yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde dünyada sözü geçen, gücü geçen bir Türkiye istikametinde istikrarlı bir ülke olarak yoluna mı devam edecek ? Daha şimdiden parçalı yamalı bohça gibi bir koalisyon olarak ortaya çıkan, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair ortak fikir ve kanaatleri olmayan, ne şekilde Türkiye'yi ileriye taşıyacaklarına ilişkin milletle paylaşacakları bir vizyonları olmayan bu yedi artılı koalisyonun istikametinde mi olacak ? Yani istikrarsız, parçalı, uluslararası alanda itibarı olmayan, ne istikamete gideceğini bilmeyen bir Türkiye mi olacaktır? Ben inanıyorum ki milletimiz Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecek ve AK Parti'yi açık ara Meclis'in birinci partisi yapacaktır" diye konuştu.
'BİZ TOGG DİYORUZ ADAMLAR SOĞAN DİYOR'
14 Mayıs seçimlerinin Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacağını ifade eden Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış. Daha bugün burada Gar´da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da BaşakşehirÇam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla'da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA'ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor. Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye'nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Amasya Enes GEYİKMurat BEKMEZCİEmirhan YÜZÜGÜLDÜ
2023-04-12 21:56:04

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