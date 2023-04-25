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Bakan Yardımcısı Çam: Kütüphaneler gençlerin kendilerini zenginleştirecekleri merkezler

DHA

Bakan Yardımcısı Çam: Kütüphaneler gençlerin kendilerini zenginleştirecekleri merkezler


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Kütüphaneler geçmişten gelen tüm zenginliklerin geleceğe aktarılması noktasında önemli bir merkez. Özellikle gençlerimiz kültürel olarak sosyal medyada, televizyonlarda, dijital platformlarda saldırılara uğruyor, dikkatleri dağılıyor ama kütüphaneler gibi kendilerini geliştirecek ortamlarda, ait oldukları medeniyete dair bütün zenginlikleri almaları, daha üzerine bir şeyler ekleyebilecekleri, kendilerini zenginleştirecek konuma gelmeleri açısından bu gibi yatırımlar oldukça önemli" dedi.
Amasya´ya bir dizi ziyaret için gelen Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gümüşhacıköy ilçesinde yenilenen ilçe halk kütüphanesinin, ardından da Merzifon ilçesinde restorasyonu tamamlanan 18´inci yüzyıl Osmanlı eseri Çay (Ahçı Hüseyin Ağa) Camisi'nin açılışını yaptı. Açılışlara Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam´ın yanı sıra, Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Eski AK Parti Milletvekili Akif Gülle, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, ilçe kaymakamları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kapsamlı bir tadilattan geçen, buna ek olarak çocuk ve bebek kütüphanesi, resim ve sanat atölyesi gibi yeni okuma ve eğitim ortamları kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Çam, "Ülkemizin değerlerini genç nesillere öğretmeli, korumalı ve bütün dünyaya anlatmalıyız. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılına bakıldığında ülkemizin dört bir köşesinde çok güzel kütüphaneler kuruldu. Kütüphaneler geçmişten gelen tüm zenginliklerin geleceğe aktarılması noktasında önemli bir merkez. Özellikle bu çağda gençlerimizin kültürel olarak büyük saldırılara uğradığı sosyal medyada, televizyonlarda, dijital platformlarda insanın dikkatini dağıtan hafızasını kirleten, vaktini çalan kendisini geliştirmesi gerekirken başka şeylerle kafasının meşgul edilmesi durumu söz konusu ama kütüphaneler gibi kendilerini geliştirecek ortamlarda, ait oldukları medeniyete dair bütün zenginlikleri almaları, daha üzerine bir şeyler ekleyebilecekleri, kendilerini zenginleştirecek konuma gelmeleri açısından bu gibi yatırımlar oldukça önemli. Ben onun için buraların dolup dolup taşacağını düşünüyorum. İnşallah artan kitap sayıları ile daha da zenginleşecek, yeni kitapların yazılmasına vesile olacak" diye konuştu.
MERZİFON ÇAY CAMİSİ DUALARLA İBADETE AÇILDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Çay Camisi´nin açılışında ise Bakan Yardımcısı Çam, "Bu camide emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çay Camisi bizlere Balkanları, Anadolu´nun maneviyatını anlatıyor. Bu eser, Balkanların yansıması Anadolu´nun irfanı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA
2023-04-25 17:17:26

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