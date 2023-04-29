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Otomobil bariyerlere çarptı; anne ve 3 çocuğu yaralandı

DHA

Otomobil bariyerlere çarptı; anne ve 3 çocuğu yaralandı


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptığı kazada, anne ve 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bacakoğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Kocaeli'ne kaza geçiren yakınlarını ziyarete gitmek için yola çıkan Aydın Yılmaz´ın kontrolünü yitirdiği 52 DV 919 plakalı otomobil, yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Gül Yılmaz (40) çocukları Ece Naz Yılmaz (9), Eymen Yılmaz (6) ve Ege Yılmaz (16) yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eymen Yılmaz´ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA
2023-04-29 12:06:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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