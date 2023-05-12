Hafriyat alımı sırasında temeline girilen 2 bina boşaltıldı

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA´da bir inşaatın hafriyatının alınması sırasında 4 katlı bina ve yanındaki tek katlı bahçeli evin temeline girildi. Binada ve evde oturanlar tahliye edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Amasya'nın Kirazlıdere Mahallesi Derman Sokak´ta yapımı devam eden inşaatta hafriyat alımı için öğle saatlerinde iş makineleri ile çalışma yapıldı. İddiaya göre hafriyat alımı sırasında yanındaki tek katlı bahçeli ev ile 4 katlı binanın temelinde girildi. Binada yaşayanlar korkuyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak bina ve tek katlı evde yaşayanları tahliye etti. Amasya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 4 katlı bina ve ev mühürlenirken, içinde oturanlar yakınlarının yanına yerleşti. İlgili inşaat firması hakkında soruşturma başlatıldı.
(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-05-12 17:34:07
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