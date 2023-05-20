Öğrencileri taşıyan minibüs yandı

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken alev aldı. Öğrenciler tahliye edilirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için dün kente getirilen 20 ilkokul öğrencisini taşıyan Burak Engin yönetimindeki 60 M 1550 plakalı minibüs, seyir halindeyken ön konsolundan alev aldı. Aniden dumanların yükseldiğini gören Engin, minibüsü durdurarak, öğrencileri indirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-05-20 11:36:18
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