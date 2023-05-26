Amasya'da kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı

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Şerife Serap KARA/ SULUOVA (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Suluova ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Suluova Devret mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, fiziki takip sonucu G.T., V.B. ve T.Y.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı alanında 1 kazma, 1 çapa, 1 kürek ve 2 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Suluova Şerife Serap KARA

2023-05-26 15:01:00



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