Amasya´da otomobil alev alev yandı

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Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA´da seyir halindeyken alev alan otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

Merzifon ilçesi Mahsen Mahallesi Gündoğdu Sokak´ta Metin Akdağ yönetimindeki 05 DR 246 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Aracı durdurup inen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

2023-05-27 17:16:45



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