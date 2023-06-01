Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Hombaç (22), ağır yaralandı.

Kaza, Macit Zeren Caddesi'nde meydana geldi. C.B.T., yönetimindeki 06 ZUV 22 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada Süleyman Hombaç yönetimindeki 60 ACJ 096 plakalı motosikletle çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Hombaç savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hombaç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye aldı. Hombaç´ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-01 15:49:25



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