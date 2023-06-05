Amasya´da sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişiden 2´si kayboldu. Kayıp kişilerin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarına dün pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), yağmura yakalandı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle 3 kişi, korunmak için 05 AAD 046 plakalı otomobillerine bindi. Ancak şiddetli sağanak sele neden oldu, otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, kurtuldu. Murat Ekşi ve Zilal Şahin ise sürüklenen araçla birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hava muhalefeti nedeniyle arama çalışmaları bugüne bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD, jandarma, İl Özel İdare, DSİ ve Samsun su altı arama kurtarma ekipleri kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerif Serap KARA

2023-06-05 09:57:52



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