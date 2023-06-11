Amasya´da müstakil evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi

Şerife Serap KARA/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında; dumandan etkilenen ev sahibi Teslime Dursun (60), hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi'nde Teslime Dursun´a ait müstakil evde çıktı. Evde televizyon izlediği esnada odadan dumanlar yükseldiğini gören Dursun, yangını fark ederek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen Teslime Dursun ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA
2023-06-11 20:56:48
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