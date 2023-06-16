Amasya'da 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılığa 1 tutuklama



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da 'sazan sarmalı' yöntemi ile araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi 608 bin TL dolandıran kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Amasya'da aracını satmak için internete ilan veren İbrahim P.'nin bilgilerini kopyalayan ve kendilerini 'Uzman Cavuş Taner' olarak tanıtan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu. Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen Fahrettin Ç. ile görüşen zanlı, İbrahim P.'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

Satıcı İbrahim P. ile alıcı Fahrettin Ç.'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 608 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'sazan sarmalı' yöntemini kullanan şüphelilerin konuyla ilgili fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunu tespit ettiği Sercan C. (29), Kadir Sedat T. (26), Şeyap Şah Tuzel'in (26), Mersin'de olduğunu belirledi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şeyap Şah Tuzel tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-16 14:51:19



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