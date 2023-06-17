Amasya'da, babası ve amcasıyla aynı okulda sınava girdi



Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, Mehmet Arslan (19), babası Şaban Arslan (41) ve amcası Recep Arslan (43) ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınav öncesi baba Arslan, oğlundan sınavla ilgili taktik aldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okulların önüne geldi. Mehmet Arslan, babası Şaban Arslan ve amcası Recep Arslan ile birlikte Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girdi.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Şaban Arslan, "Bugün aile olarak üniversite sınavına giriyoruz. Çocuklarımızla beraber biz de okuyoruz, okumanın yaşı yok. Çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Kızım da başka bir okulda sınava giriyor. 2 yıllık bir üniversite tutturmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Arslan, "Sınavım inşallah güzel geçer, çok heyecanlıyım. Ailemle beraber hep beraber sınava giriyoruz, inşallah kazanırız" dedi.

Recep Arslan ise, "Ben de yeğenlerim ve kardeşim gibi üniversite sınavına giriyorum. İnşallah 2 yıllık 1 yeri tuttururum. Tarımla ilgilendiğim için tarım bölümünü kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-17 12:47:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.