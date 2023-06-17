Amasya'da, babası ve amcasıyla aynı okulda sınava girdi

Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, Mehmet Arslan (19), babası Şaban Arslan (41) ve amcası Recep Arslan (43) ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınav öncesi baba Arslan, oğlundan sınavla ilgili taktik aldı.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okulların önüne geldi. Mehmet Arslan, babası Şaban Arslan ve amcası Recep Arslan ile birlikte Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girdi.
'OKUMANIN YAŞI YOK'
Şaban Arslan, "Bugün aile olarak üniversite sınavına giriyoruz. Çocuklarımızla beraber biz de okuyoruz, okumanın yaşı yok. Çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Kızım da başka bir okulda sınava giriyor. 2 yıllık bir üniversite tutturmayı düşünüyorum" diye konuştu.
Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Arslan, "Sınavım inşallah güzel geçer, çok heyecanlıyım. Ailemle beraber hep beraber sınava giriyoruz, inşallah kazanırız" dedi.
Recep Arslan ise, "Ben de yeğenlerim ve kardeşim gibi üniversite sınavına giriyorum. İnşallah 2 yıllık 1 yeri tuttururum. Tarımla ilgilendiğim için tarım bölümünü kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-06-17 12:47:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.