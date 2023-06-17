Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı

Şerife Serap KARA/ GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)AMASYA'da GümüşhacıköyHamamözü karayolu, şiddetli yağışın ardından su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı.
Amasya'nın bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. GümüşhacıköyHamamözü karayolunu yoğun sağanak nedeniyle su bastı. Yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ve DSİ ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 15 köy yoluna ulaşım sağlanamazken ilçe merkezinde ise cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmur suyuyla tıkanan köprülerde iş makineleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA
2023-06-17 21:07:32
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