Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

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MAHSUR KALANLARI POLİS KURTARDI

Amasya'da etkili olan şiddetli yağışta Gümüşhacıköy ilçesinde suyla dolan yollarda mahsur kalan araçtakiler, polis ekiplerince kurtarıldı. Özellikle araçlarda bulunan çocukları suların içine girip kucaklarına alan polisler, onları güvenli alana çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA

2023-06-18 00:27:23



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