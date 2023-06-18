Valinin 'Babalar Günü'nde ziyaret ettiği şehidin babası: Neden benim evladım, diye asla düşünmedim



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, Mardin Nusaybin'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Alper Kalem´in babası Mehmet Ali Kalem´i ziyaret ederek, 'Babalar Günü'nü kutladı. Şehit babası Kalem, "Ben de emekli askerim. 14 yıl Güneydoğu'da görev yapmama ve şehitlik mertebesini yürekten istememe rağmen Rabbim şehitliği bana değil evladıma nasip etti. 'Neden benim evladım şehit oldu' diye asla düşünmedim, düşünmem de. Binlerce evladım da var olsa vatanım, milletim, toprağım ve bayrağım için feda olsun" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 'Babalar Günü'nde 2016 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Alper Kalem´in babası Mehmet Ali Kalem´i ziyaret etti. Şehit ailesine yapılan ziyarete, Vali Mustafa Masatlı´nın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ayhan Aygün ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, askerler ile polisler katıldı.

ŞEHİTLİK BANA DEĞİL OĞLUMA NASİP OLDU

Mehmet Ali Kalem, "Şehit babası olarak böyle anlamlı bir günde hatırlanmak bizi onurlandırdı. Şehit babasıyım, Elhamdülillah onun ulviyetini biliyoruz. Allah şehitliği dilediklerine ve istediklerine verir. Ben de emekli bir askerim. 14 yıl Güneydoğu'da görev yapmama ve şehitlik mertebesini yürekten istememe rağmen şehitliği bana değil evladıma nasip etti. 'Neden benim evladım şehit oldu' diye asla düşünmedim, düşünmem de. Binlerce evladım da var olsa vatanım, milletim, toprağım ve bayrağım için feda olsun. Kanımın en son damlası bugün bile istenirse vatanım için helal hoş olsun. Evladımın hatırı o kadar çok yüksek ki, bu anlamlı günde evlat bildiğim dostlarımız ziyaretleriyle bizi mutlu etti. Hepsine bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

BABALARIMIZ, ANALARIMIZ VAR OLDUKÇA DEVLETİMİZ PAYİDAR KALACAKTIR

2016 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Alper Kalem´in babası Mehmet Ali Kalem´i ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutlayan Vali Masatlı, "Babalar gününde başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü´nü kutluyorum. Ailenin iki önemli unsuru var, analarımız ve babalarımız. Bizler de Babalar Günü´nde şehidimiz Piyade Yüzbaşı Alper Kalem´in babası Mehmet Ali amcamızı tugay komutanımız, jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüz ile beraber bu anlamlı günde ziyaret edelim istedik. Allah kıymetli babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Babalarımız, analarımız var oldukça hem devletimiz hem milletimiz hem de bayrağımız sonsuza kadar payidar olacaktır. Tüm şehitlerimizin anne ve babalarının ellerinden öpüyor, şehitlerimizi de minnet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-18 11:04:23



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