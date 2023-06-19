Amasya´da sağanağın vurduğu Tatar köyü göle döndü, ev ve ahırlar su içinde kaldı

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da sağanak yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Tatar köyü göle döndü, ev ve ahırlar su içinde kaldı, ekili alanlar zarar gördü.

Amasya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Tatar Köyünde yağmur suları sele dönüştü. Evlerin bahçeleri ve ahırları sular altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Köyde yaşayanlar ahırlardaki küçükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla güçlükle dışarı çıkardı, büyükbaş hayvanlar ise kurtarılmayı bekledi. Hayvanların yemleri ise sular altında kaldı. Köylüler hasar tespiti için AFAD´a haber verdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-19 21:12:07



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