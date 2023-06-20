Otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kaza kamerada

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da tünel çıkışında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin bariyere çıktığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Kaza, saat 05.54´te Taşova istikameti Akdağ Tüneli çıkışında meydana geldi. Burak Eraslan´ın kontrolünü yitirdiği 34 CEN 102 plakalı otomobil, savrulup bariyerin üzerine çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri hasar gören bariyerde çalışma yapılana kadar kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı. Hasar oluşan otomobilin sürücüsü Eraslan, kazayı yaralanmadan atlattı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel çıkışı kontrolden çıkan otomobilin yolun solunda bulunan çelik bariyerlerin üzerine çıktığı ve bir süre bariyer üzerinde ilerleyerek tekrar yola geri döndüğü görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-20 11:51:35



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