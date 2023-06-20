2 metre yükseklikten düşen kadına ilk müdahaleyi doktor olan belediye başkanı yaptı

Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, bir açılışta 2 metreden boşluğa düşen kadına ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.
Olay, bir kooperatif binasının açılışında meydana geldi. Binanın gezilmesi sırasında, bir anlık dalgınlık sonucu koltukların arkasındaki boşluğa düşen Nurhan Hümeyra Kop'a (76) ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı. Çelik, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kop, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kop´un kolunda ve kaburgasında kırık olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-06-20 19:16:51
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