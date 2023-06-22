Amasya´da SoloTürk'ten gösteri uçuşu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)TÜRK Hava Kuvvetleri´nin akrobasi timi SoloTürk, Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Merzifon ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan SoloTürk'ün uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alparslan Türkeş Caddesinde yoğunluk oluşturdu. SoloTürk'ün cesur ve estetik manevralarını ilgiyle izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteri uçuşu sonrasında SoloTürk, izleyenlerden alkış aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

2023-06-22 20:48:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.