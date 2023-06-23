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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı


Şerife Serap KARA/ GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)AMASYA'da, sürücüsünün şarampole devrilen otomobildeki Naci Ceylan (63) öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam, Gümüşhacıköy ilçesi Derbentobruğu Korulu Pınar mevkisinde meydana geldi. Mükremin Aktaş'ın (44), direksiyon kontrolünü yitirdiği 05 KC 655 otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mükremin Aktaş ile otomobildeki Naci Ceylan ve oğlu Mehmet Ceylan (35) yaralandı. İhbarla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Naci Ceylan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA
2023-06-23 14:39:21

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